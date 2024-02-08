華單方面改變M503航線　法外長反對

中國大陸本月起取消M503航線自北向南飛行偏置，更逼近台海中線。法國外交部長塞茹爾內（Stephane Sejourne）周三（7日）回應時，重申反對大陸單方面改變現狀，為首位對此發聲的歐洲外長。他指法方在遵循國際法前提下，定期派遣海軍通過台海的國際水域，展示法國重視航行及飛越自由。

法國參議院友台小組副主席德維莎（Brigitte Devesa）周三針對M503航線爭議提出質詢，譴責陸方行徑令台海安全陷入危險，其中也有一班法國航空飛機航經。她指出，此做法旨在騷擾台灣空防，並利用民航航路隱匿軍事行動，要求法國政府有所反應。塞茹爾內稱十分關切台海局勢加劇，強調反對使用武力和脅迫改變現狀。法方將相關訊息傳達給大陸高層，鼓勵陸方優先採取對話以避免緊張局勢升溫；亦將與夥伴密切關注M503航線事態發展，確保在台灣缺席下也不致影響飛行安全；同時在一中政策前提下，支持台灣的國際參與。

另外，英媒周三報道稱，菲律賓擬於最近台灣的島嶼加強駐軍，應對南海局勢。中國外交部發言人汪文斌周四（8日）回應，中菲應互不干涉內政，而台灣問題是中方核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線，菲律賓有關方面對此應有清醒的認識，慎重行事，不要在台灣問題上玩火，避免被人利用，禍及自身。