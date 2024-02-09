破特大買賣國家機關證件案　60人落網

內媒周四（8日）報道，湖北省恩施土家苗族自治州公安局近日公布，一宗涉及5省逾20地市的特大買賣國家機關證件案，歷經半年成功告破。警方抓獲60名疑犯，扣押涉案資金逾1,000萬元人民幣（約1,100萬港元）、140多部作案手機、100多套工商營業執照、120多個對公帳戶和200多個公司印章等，全部疑犯已移送檢察機關審查起訴。

民警去年2月抓獲犯罪團夥頭目唐某，其供稱前年在廣東深圳找到多人合作，收購他人名下的公司資料。該團夥以為人找臨時工賺錢為由，找到大批人註冊開公司，審批通過並取得公司營業執照後，再指派公司「法人」前往預約銀行開設對公帳戶，隨後以低價收購獲得公司相關資料，再將相應資料、證件、公章賣給境外，從中賺取巨額利潤。

經過數月追蹤，民警先後赴重慶、四川、廣西等地抓獲57名涉嫌買賣國家機關證件的疑犯，打掉兩個收購工商營業執照、公章、財務章等資料的犯罪團夥。州縣兩級公安機關發現，全國還存在多個犯罪團夥以上述犯罪手段為境外犯罪組織洗錢，掌握另外15個省市涉嫌買賣國家機關證件的線索後，逐一派警前往查實。