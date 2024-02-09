除夕夜餐廳預約爆滿　預製菜團年飯大熱

周五（9日）大年三十是食團年飯的日子，內地不少餐廳預約爆滿，民眾選擇在家聚餐，簡易烹飪的預製菜大熱引發關注。早前有數據分析公司預計，2026年中國的預製菜市場可望達到萬億元（人民幣，下同）的規模。內媒周四（8日）報道，電商平台上在農曆新年前的預製年菜銷售仍持續火熱，有預製菜累計售出10萬件。惟有民眾不接受預製菜，認為自己親自烹煮的年夜飯，年味才更濃。

「預製菜」是指以標準化流水作業預加工食物後包裝發售，在家只需簡單加熱或煮熟調味即可食用的半成品菜餚。有數據分析公司近日發布《2023年中國新春禮盒消費者行為洞察報告》，指預製菜首次成為中國消費者新春禮盒十大選擇類型之一，有26.91%的受訪者選擇購買預製菜作為年貨。另有調查發現，預製菜購買最多的是一二線城市消費者，以已婚人士和中青年為主，其中女性消費者居多。

亦有民眾擔心預製菜的食品安全問題和二次加熱後的口感不似預期，或會選擇預約餐廳聚餐。北京朝陽區有多間餐廳在除夕當晚已無空位，中午還剩多張散台，一廂（包廂）難求。內地很多餐飲企業上月初已開始年夜飯預訂服務，已接到除夕預訂約2萬桌。年夜飯售價從幾百元到上千元不等，多間企業提供年夜飯外賣服務。