低溫雨雪冰凍天氣結束　湖北撥1億人民幣予農業救災

周五（9日）大年三十，內地大部分地區雨雪稀少，各地氣溫陸續進入回升通道。氣象部門預測，農曆新年前4天，內地除新疆北部地區多雨雪外，其他大部分地區將維持晴朗天氣。湖北等地經歷多日雨雪後，全省高速已於周四（8日）重新開通，但農業損失嚴重，該生財政廳緊急撥付1億元（人民幣，下同，約1.1億港元）支持農業生產救災。

目前影響湖北省的低溫雨雪冰凍天氣已結束，省應急管理廳終止低溫雨雪冰凍災害四級緊急應變，陸空交通、電力供應等已全部恢復正常運作。湖南高速集團周四發布消息稱，目前湘西、懷化、張家界、常德、岳陽、益陽、邵陽、婁底等受雨雪冰凍天氣影響較大的市州，高速公路積雪基本清除，道路恢復正常通行，無滯留人員，全省高速公路運作態勢整體可控。據統計，自上月31日至周三（7日），全省高速公路累計消耗融雪劑2.294萬噸。

湖北武漢等多地農民在冬天種植蔬菜，多利用大棚種植，惟大量積雪將棚架壓塌。武漢市蔡甸區有民眾表示，近日冒雪巡查農地時，聽到棚架坍塌的聲音，大雪前曾加固棚架、燒炭升溫等準備工作也無用。另有葡萄種植者表示，凍雨對葡萄藤的損害是「毀滅性」的。湖北、湖南等地近日遭遇低溫雨雪冰凍災害，造成人員傷亡及財產損失。國家發展改革委安排中央預算內投資4,000萬元（約4,407萬港元），支持災區基礎建設及基本公共服務設施緊急復原重建，推動盡快恢復生產生活秩序。