解放軍12機艦現台海　2空飄氣球飛台空域

台灣國防部周五（9日）發布消息稱，至當日上午6時前24小時內，台軍偵獲解放軍7架次軍機和5艘次軍艦，持續在台海周邊活動。另偵獲2枚大陸空飄氣球，其中1枚空飄氣球飛越台灣本島上空。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

據解放軍軍機航迹示意圖顯示，台軍在台灣西南空域偵獲主戰機及無人機共3架次，距離鵝鑾鼻約113海里。台軍分別於周四（8日）在屏東西北方78海里和台中西北44海里，各偵獲1枚空飄氣球，飛行高度分別為7.6公里和6.7公里。其中一枚空飄氣球自台灣海峽一路飄行飛越台灣本島上空，飄行至台灣以東的太平洋上空。

台媒周五報道，空軍作戰指揮部被稱為空防第一線，所有解放軍軍機動態情資，均會回傳至位於公館蟾蜍山的指揮部，熟悉指揮體系的空軍將官指出，從偵獲敵機到選擇應處手段，包括是以地面、空中接戰，以及武器選擇等，決策時間通常是以秒計算。空軍將官表示，台軍雷達站遍布全台各地，因此當敵機從當面機場起飛同時，國防部電展室就會將第1波情資回傳至空作部，各雷達站擷取的雷達信號亦會自動回傳，由電腦自動判定為何種目標、機型，倘若電腦無法判定，就以人工刪除雜訊進一步判讀。