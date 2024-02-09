教育部擬修例　禁科研人員從事校外培訓

教育部周四（8日）公布《校外培訓管理條例(徵求意見稿)》（下稱 《條例》），明確規定教研人員不得從事校外培訓活動，校外培訓機構不能設班培訓中小學生或學齡前兒童去應對考試。教育部將徵求意見至下月8日。

《條例》規定幼兒園、中小學在職教師、教研人員不得從事校外訓練活動。學科類校外培訓機構的教學和教研人員，應取得教師資格。非學科類培訓機構的教學和教研人員，應取得相應的專業資格。校外培訓應安排在培訓所在地中小學教學時間以外的時間，不得佔用國家法定假日、休息日及寒暑假期組織義務教育階段學科類培訓。

關於培訓課程的禁止事項，《條例》規定校外培訓機構不得組織或參與組織面向中小學生及3至6歲學齡前兒童的等級考試、競賽，不得公布培訓對象的學業成績和排名。幼兒園、中小學校不得將參加校外培訓或培訓結果作為招生的依據。另外，校外培訓機構融資及收取的費用，應主要用於培訓業務活動、改善培訓條件及保障員工待遇。其採用預收費方式收取費用的，應當將預收費用納入監管。