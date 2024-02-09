Z世代掌廚團年飯　推出各式新穎龍年菜

新春喜慶，一桌豐盛團年飯必不可少。在經典菜式保留味蕾記憶的同時，Z世代（即1990年代中後期至2010年代初期出生人士）也悄然成為團年飯大廚，帶來不少新穎年菜。除了有用香蕉、青瓜和草莓等拼接而成的龍形果盤，也有各式各樣的中式龍頭糕點，更有色澤金黃的蟠龍菜，為新春帶來濃郁年味。

內媒周四（8日）報道，內蒙古學生郝志成和女友一同操辦團年飯，製作一道造型討喜的蟠龍菜。他們以蛋皮將豬肉茸和魚肉茸卷成圓筒狀，然後蒸熟切片擺成龍身造型，最後加上用番薯和紅蘿蔔雕刻的龍頭、龍尾和龍爪，造出一條神韻十足的蟠龍。至於北京烹飪專業學生肖灑則在網上學會中式龍首酥。他把疊加百層的紅色、黃色酥皮製作出龍首和鬃毛，下鍋油炸後配上眼睛、犄角和龍須等，活靈活現之餘，亦帶來好彩頭。

數據顯示，內地團年飯廚師年輕化已經成為大趨勢，6個省份的團年飯主廚年齡在18至25歲之間，他們對食材的品質、價格、種類和便利性有更多元的需求。有專家指出，Z世代從迴避年俗到主動融入，體現年輕人重拾對傳統春節習俗的興趣。

關於團年飯的創意不僅限於此，湖南長沙岳麓區一間寵物店就推出寵物團年飯。店主彭群淩指，他們在年三十晚會提供用雞肉、牛肉和海鮮製成的團年飯，還會讓寵物戴上紅圍巾拍照，再發給寵物主，若寵物對蛋白質過敏，則會按寵物主要求提供新年玩具。