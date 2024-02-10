內地電商平台侵權亂象　允用戶直播電視劇

內媒周四（8日）報道，有大量用戶在電商平台「點淘」的直播間免費直播熱門電視劇集，吸引上百萬人次觀看。內地律師劉凱指出，倘若這些作品未經許可被直播，有關部門可對侵權方處25萬元（人民幣，下同，約27.5萬港元）罰款，並依法追究刑事責任。

報道指，點淘上可發現大量用戶直播知名電視劇集《羋月傳》、《太子妃升職記》和《步步驚心》等知名內地電視劇集。這些用戶更在影片下方設置網頁超鏈接，推薦觀眾購買零食等各種商品，部分直播間更顯示有141.7萬人次觀看劇集。

對於有用戶或未經許可直播電視聚集，點淘客服人員表示，平台不需要與版權方簽署，可直播間主播諮詢是否簽署相關版權協議，但公司認為他們都簽了。然而，該平台多名直播間用戶沒有回應回復是否取得版權方許可。

劉凱指出，如果要在直播間播放短劇，需要簽署授權協議的，獲得短劇製作方權利人的授權才可在直播間播放。如果直播平台對主播直播影視作品的行為存在明知或應知過錯的情況下，未採取合理有效措施制止侵權行為，主觀上具有過錯，直播平台也可能構成幫助侵權，應承擔相應的法律責任。