內地春節推68條鄉村旅遊路線　年貨採購帶旺消費

為了迎接農曆新年，中國文化和旅遊部近日推出「鄉村四時好風光——遊購鄉村 歡聚過年」68條全國鄉村旅遊精品路線，給民眾歡樂過年、充實假期生活提供更多選擇。內媒指出，內地商圈今年過年熱鬧，年味十足，年貨採購帶旺消費。由於今年農曆新年假期長於往年，出行人次料創新高，加上近日全國出現大範圍雨雪天氣，各地加強生活必需品保供工作。

文化和旅遊部推出的鄉村旅遊精品路線分為「多彩鄉村」、「歡聚過年」兩部分，前者以鄉村豐富多彩的地域特色、物產民俗、民族風情、歷史文化、農耕文明等內容為亮點，後者以年俗文化、節慶活動、賞冰玩雪、鄉村美食、年貨集市、溫泉養生等為重點推介。此外，北京有商圈掛上20米巨龍花燈，吸引民眾紛紛打卡；黑龍江省牡丹江市穆棱市的年貨大集、寧夏銀川市賀蘭縣的金貴集貿市場等均非常熱鬧。

其中金貴集貿市場有專營當地特產鹽池灘羊的商戶稱，平時每次逢集大概能賣20多隻羊，這幾天半天已賣出50多隻。市場經理指，該市場日常客流量約為5,000至1萬人，近來大增，經營和趕集的人可超過3萬人次，成為遠近聞名的網紅大集。山東、河南、陝西、甘肅、寧夏等地農曆新年前後將投放約3,100噸儲備肉、7萬噸蔬菜、500噸雞蛋，增加節日市場供應。