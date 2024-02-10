數碼地圖侵權案維持原判　百度向四維圖新致歉

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，近年與數碼地圖供應商北京四維圖新科技股份有限公司出現侵權糾紛。四維圖新周五（9日）發公告表示在終審勝訴，維持原判。此前判決要求百度需在媒體上刊登致歉聲明，賠償經濟損失6,450萬元（人民幣，下同，約7,082萬港元）、合理支出92.66萬元（約102萬港元），並停止侵犯四維圖新相關著作權行為。

北京百度網訊科技有限公司、百度在線網絡技術（北京）有限公司、百度雲計算技術（北京）有限公司3家公司，周四（8日）在媒體上公開發表致歉聲明，向四維圖新致歉。聲明指，四維圖新於2017年11月向北京知識產權法院提起著作權侵權及不正當競爭糾紛，法院於2020年11月一審判百度侵權並應賠償損失、消除影響等。百度不服一審判決並提起上訴，北京市高級人民法院作出判決，駁回上訴並維持原判。

百度聲明表示，其主動履行此前民事判決的全部判項，現依據該判決主文第二項要求，公開向四維圖新致歉。百度另向內媒表示，百度地圖在2016年與四維圖新的合約終止後，使用的是自採數據，並非對方數據。百度將向最高人民法院申請再審，亦已對四維圖新侵犯百度地圖著作權及不正當競爭行為發起訴訟。