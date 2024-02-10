國務院國資委對央企安全生產　分類監督管理

內媒周六（10日）報道，國務院國資委近日對外發布《中央企業安全生產監督管理辦法》，明確國務院國資委對中央企業安全生產實行分類監督管理。該辦法旨在督促央企全面落實安全生產主體責任，建立安全生產長效機制，防止和減少生產安全事故，下月起施行。

辦法明確，央企依據國務院國資委核定的主營業務和安全生產的風險程度分為三類，第一類為主業從事煤炭及非煤礦山開採、建築施工、危險物品的生產經營儲運使用、交通運輸、冶金、機械、電力、建材、倉儲等企業；第二類為主業從事電子、醫藥、紡織、旅遊、通信等企業；第三類為除上述第一、二類企業以外的企業。第一類央企、涉礦央企集團總部應配備專職安全生產總監，所屬安全風險高的企業應全面推行專職安全生產總監制度，第二、三類央企所屬安全風險較高的企業，應參照配備專職安全生產總監。

辦法提出，央企應加強承包商安全管理，嚴格准入資格管理，把承包商和勞務派遣人員統一納入企業安全管理體系。國務院國資委會根據央企考核期內發生的生產安全責任事故認定情況，對央企負責人經營業績考核結果進行降級或扣分。