熱愛中華文化　一眾洋女婿同慶祝龍年

在世界華人歡慶農曆新年之際，不少來自外國的洋女婿也同樣樂在其中，體驗龍年樂趣。山東省日照市一名美國洋女婿定居當地19年，除了能說一口地道方言，亦是山東鄉村大集的常客。由於擅長烹飪，他去年在網上發布影片，在山東大集採購食材現場烹飪，如今已成為擁有逾90萬名粉絲的短影片博主。

雷諾德2006年在日照這座濱海小城邂逅愛妻，目前也育有兩個孩子。他深知當地美食背後所承載的文化底蘊，曾在影片中現場熬羊湯、涮火鍋、炒辣子雞、做海鮮燴餅等。他指日照跟他的家鄉有很大的不同，他的家人朋友和國外粉絲都對這些差異充滿興趣，但日照早已成為他的第二故鄉，每當有人問他國籍，他都會詼諧地說自己是日照人。

在江西省南昌市，來自加拿大的63歲老翁馬丁已在中國生活7年，他從事設計藝術行業35年，去過很多國家和城市，但始終被中國文化吸引。2018年，他將在加拿大的工作室搬到愛人所在的城市南昌，並把中國元素不斷融入作品中，曾親手製作泥塑京劇人、木雕作品等。

馬丁表示，當他到景德鎮、西安、南昌等城市，環顧四周的建築，從一條街走到另一條街，便能在歷史元素和現代元素間穿梭，總能發掘出好故事。他往年會和愛人會到處旅行，感受各地風俗文化，但今年計劃在南昌欣賞煙花，與好友一起享受中國美食。