北京景區年初一接待136.1萬人次遊客　年增35%

北京市文化和旅遊局統計，上周六（10日）年初一全市重點監測的174個旅遊景區遊客接待總量136.1萬人次，年增35%，營業收入8,643.1萬元人民幣（約9,461萬港元），年增長17.6%。

北京市園林綠化局表示，農曆新年首日全市公園共接待遊客71.1萬人次，比去年同期增長56.6%，公園運作總體平穩有序。市內各大公園舉辦新年遊園拜年送福活動，吸引大批遊客到場感受年味。有廣東遊客表示，北京北海公園的年味濃郁，收到書法家書寫的福字，會將其帶回家。另外，上海年初一共接待遊客172.99萬人次，較去年同期增長4.58%。市內各景點、文博場所、商圈等舉辦各類充滿年味特色的新年主題燈會，營造歡樂祥和的過年氛圍。

在出遊方面，據網上旅遊平台「攜程」上周六的數據顯示，假期首日旅遊訂單年增102%，門票訂單年增超300%，國內接送機訂單年增75%，均大幅超過2019年同期水平。同時出入境旅遊也創下近幾年新高，出境遊訂單、入境遊訂單較2019年同期均實現增長，與中國互免簽證的新加坡、馬來西亞和泰國城為出境熱門目的地。