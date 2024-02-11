農曆藏曆新年巧相逢　西藏熱鬧氣氛翻倍

藏曆新年是藏族民眾一年中最重要的節日，它與農曆新年的日子有所不同，有時相差一天，有時則相差一個月。今年的藏曆新年恰逢與農曆新年同日，西藏上周六（10日）也迎來雙倍的熱鬧年味。大批善信扶老攜幼，帶着禮敬法器哈達，手捧酥油進入大昭寺朝拜，為家人祈福禳災，朝佛祈福的隊伍甚至排到布達拉宮廣場附近。

到達釋迦牟尼12歲等身像佛殿後，一眾善信拋出寓意吉祥的哈達，雙手合十，默念經文。在拉薩定居逾20年的格桑曲珍是當日前往大昭寺的善信之一，由於拜佛隊伍太長，她與家人在八廓轉經道參觀。她認為祈福方式不重要，最主要是心誠，希望新一年家人平安健康。至於來自河南洛陽的遊客沈女士則帶着兒子進藏過春節，並計劃用西藏的新年方式為家人祈福。她稱自己一直很嚮往西藏，終於夢想成真。

與此同時，西藏博物館展廳內外張燈結彩，充滿歡樂喜慶的節日氛圍，工作人員向遊客發放龍形頭飾、中國結等具濃郁節日氛圍的禮品，並為龍年生肖的遊客特別定制龍年吉祥紅圍巾，祝福龍年事事順意，兒童體驗館則推出「請到卓瑪家來做客」西藏民俗文化體驗計劃，讓小朋友可在兒童館體驗穿藏裝、剪窗花等活動。來自河北的王女士說，雖然今年過年沒能陪在家人身邊，但很驚訝能夠在博物館裏感受到如此濃厚的年味。

除了西藏充滿熱鬧氣氛外，雲南省迪慶藏族自治州也有不少喜事。常年在香格里拉尼汝村高山牧場的牧女七林央宗，當日特地回到村莊與家人團聚，並為女兒小央宗準備婚禮。這場婚禮因疫情延期兩年，最終定於下周二（20日）舉行。丈夫丹增培楚一大早便準備好豐盛的食材，迎接四川及雲南的賓客。丹增培楚表示，希望辦好女兒的婚禮，一起高興過新年，他更相信，未來一定會更好。