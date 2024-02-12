網傳楊恒均經女友在港向台洩密　收取442萬港元

澳洲籍華裔作家楊恒均因間諜罪上周一（5日）在北京被判死刑，緩刑2年。中國大陸一直沒有披露案情，近日社交網流傳一份2020年的起訴書顯示，楊恒均曾任職海南省國家安全廳，並指使女友吳彥諺在香港向台灣先後出售數十份絕密和機密文件，收取間諜費用約442萬港元。

網傳的北京市人民檢察院第二分院起訴書寫道，經依法審查查明，楊軍（楊恒均原名）於1994年4月至2002年間，為謀取高額間諜經費，指使女友吳彥諺（另案處理）在香港郵寄「投靠信」與台灣「國防部軍事情報局」（經大陸國家安全部確認為台灣間諜組織）進行勾連，接受台灣軍情局人員連榮宗、黃國道、康鳳、鄧耀華布置為台灣間諜組織搜集提供大陸情報訊息任務，並配賦化名「江平」及專用通聯地址。起訴書指，楊軍利用在海南省國家安全廳工作便利，通過借閱後進行拍照、拷貝等方式獲取涉及大陸國家秘密的文件資料，製作成錄影帶或電腦磁片存儲，夥同吳彥諺或單獨多次與連榮宗等人在香港等地見面，先後把存有40份文件資料的錄影帶、電腦磁片提供給台灣軍情局，收取間諜經費逾22萬美元（約172萬港元）、港幣270餘萬元。經大陸國家保密局認定，其中31份文件為絕密級國家秘密，9份文件為機密級國家秘密。

起訴書稱，楊恒均1965年10月10日於湖北省出生，澳洲籍，博士研究生，案發前為美國紐約哥倫比亞大學訪問學者，職業獨立寫作者。他因涉嫌間諜罪，於2019年1月19日被北京市國家安全局監視居住，同年7月17日刑事拘留，8月23日被捕。2020年3月23日，楊恒均涉嫌間諜罪一案偵查終結，移送檢察院審查起訴。