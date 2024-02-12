除夕16人放煙花受傷求醫　年齡14至74歲

浙江大學醫學院附屬第二醫院（下稱浙大二院）眼科中心上周五（9日）年三十晚上，接診了16宗直接或間接因燃放煙花爆竹受傷的患者。傷者中年齡最小14歲，最大74歲，幾乎都是在燃放大型煙花時炸傷。

34歲的王先生家住湖州，除夕晚上因右眼炸傷被送到浙大二院急症。經檢查，他靠近角膜部分的位置炸出4個小洞，下眼瞼內眥部（眼睛與鼻子中間處）炸出一個深達3至4厘的洞口，內裏全部燒焦，滿是火藥和泥沙，而且虹膜根部斷裂，眼球大量出血。醫生稱，王先生的情況比較嚴重，由於傷口暫時無法縫合，后後還有持續破口、感染等風險，眼球很可能保不住。

醫院急診醫學科副主任醫生李雨林周日（11日）表示，這兩天來看急症的除了一些危重症患者，大部分都是煙花爆竹傷患者，其中又以眼睛爆炸傷最多。除年三十晚外，上周六（10日）年初一早上8時至年初二早上10時，醫院的兩個院區已經做了9台手術，還有數名患者在等待手術中。除夕當晚值班的醫生方芝表示，部分患者是角膜燒傷、前房積血，程度較輕。另一些眼瞼燒傷和裂傷的患者，由於焦痂的存在不能直接縫合，需要到燒傷科定期進行傷口清創換藥，擇期二次手術縫合，這期間仍然有感染、皮膚壞死的可能。