兩男非法狩獵三有野生動物　遭提起公訴

內蒙古自治區早前有2人非法狩獵狗獾（或稱獾）等多隻國家「三有」（有重要生態、科學、社會價值）野生動物，因涉嫌非法狩獵罪，被提起公訴。兩人自願認罪認罰。

據中國檢察網近日公布的起訴書顯示，經檢方審查查明：2023年6月至7月期間，被告人韓某和夥同張某立在禁獵期、使用禁用的獵捕工具，在內蒙古自治區伊金霍洛旗、准格爾旗靠近陝西府谷縣大昌汗鎖附近的山上，非法狩獵狗獾2隻、野兔41隻、野雞1隻，後韓某和將其中6隻野兔食用及送人，剩餘野兔35隻、狗獾2隻、野雞1隻存放家中。經府谷縣林業工作站認定，涉案野生動物均為國家規定的「三有」。

起訴書顯示，被告韓某和、張某立因涉嫌非法狩獵罪，分別於2023年9月11日和10月11日被府谷縣公安局刑事拘留，同年9月26日和10月19日被府谷縣公安局逮捕。案件由府谷縣公安局偵查終結，以韓某和、張某立涉嫌非法狩獵罪，於2023年11月9日向府谷縣檢察院移送起訴。府谷縣檢察院認為，2名被告違反狩獵法規，在禁獵區、禁獵期使用禁用的工具、方法進行狩獵，破壞野生動物資源，情節嚴重。兩人涉嫌非法狩獵罪，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法狩獵罪追究二人刑事責任。