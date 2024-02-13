內地春運出行人次已超35億　民航旅客量料破8千萬

今年春運是新冠疫情防控轉段後第一個常態化春運，數據顯示上月26日至本月11日，全社會跨區域人員流動量超過35億人次；為時40天的春運期間，預計有90億人次出行，料創歷史新高。民航旅客運輸量亦預計創下破紀錄的8,000萬人次，較2019年春運增長9.8%，較2023年春運增長44.9%。

據預測，今年春運期間日均保障航班將達到1.65萬班，基本與2019年同期持平，較2023年同期增長24%。國內航班方面，民航局實施了冬春航季季中航線航班優化調整，共批覆國內航線每周合計增加3,198班。國際航班方面，春運期間新增國際定期航班及加班包機安排超過2,500班，其中大部分航班將於春節假期前後執飛。從地區分布情況來看，大部分新增航班集中於東南亞、日本、南韓等周邊國家和地區。

南方旅客北上看雪，北方旅客南下避寒，反映出今年「南北居民互換過年」的新趨勢。航空公司紛紛圍繞相關熱門航線增加運力投入，讓「冰雪航線」和「過冬航線」形成聯動。馬來西亞、泰國等國家早前宣布對中國遊客實施免簽政策，激發人們的出境遊熱情。同程旅行發表的《2024年中國居民出境遊需求趨勢前瞻》指出，今年出境遊將隨着供給端的改善和消費信心的增強而加速恢復，今年首個出境遊高峰將在春節期間到來。