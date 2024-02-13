春節期間屢「偷襲」　華專家籲警惕菲南海挑衝突

中菲在南海的摩擦持續增加，菲律賓海岸防衞隊周日（11日）指摘，中國海警船在南海黃岩島附近巡邏時作出危險攔截。內媒周二（13日）刊出專家訪問，提到菲律賓在中國農曆新年期間屢次「偷襲」，今年要重點警惕菲方在南海挑起衝突。

特約評論員劉和平指出，菲律賓總統小馬可斯上任以來，菲方一直採取實際行動升級中菲在南海的島礁紛爭，農曆新年期間出現3個全新動向，包括與越南等國準備在南海聯合巡邏，將挑釁由仁愛礁延伸至黃岩島，更出動具備一定武裝能力的海警船。他認為，這是菲律賓採取的一次明顯聲東擊西、圍魏救趙戰術，用於侵權的工具有升級迹像，顯然跟近年日本等國贈送不少武裝巡邏船有關。

劉和平認為，菲方選在農曆新年侵闖黃岩島鄰近海域意在「偷襲」，但中國海上執法力量並沒放鬆警戒。對於在仁愛礁「坐灘」的菲艦，他認為中方可採取較強行拖走等溫和的方式，用鐵絲網或魚網圈起該菲艦，切斷菲方補給的念頭。至於美菲近日在南海聯演，他指美國醉翁之意不在酒，也就是不在南海而在台海，雙方相信已達成默契，菲方允許美軍利用駐菲軍事基地封鎖巴士海峽，而美軍則在南海問題上為菲撐腰。