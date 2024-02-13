港珠澳大橋年初三出入境客流　逾13萬人次創新高

內媒周二（13日）報道，港珠澳大橋珠海公路口岸周一（12日）年初三持續迎來客流車流高峰，數據顯示當日該邊檢站查驗出入境客流逾13萬人次，刷新去年中秋十一期間創下的單日11.5萬人次最高紀錄。

港珠澳大橋邊檢站數據顯示，香港單牌車數量首次超過單日8,000輛次，創「港車北上」實施以來新高。另據珠海邊檢總站統計數據，該總站周一共查驗出入境客流量61萬人次，車流量2.7萬輛次，分別同比增長122.23%和147.91%，比2019年增長1.83%和161.19%。其中港珠澳大橋口岸出入境客流量13.16萬人次，橫琴口岸8.2萬人次，同創歷史新高。

港珠澳大橋上周六至周一（10至12日）期間，經口岸出入境旅客達31萬人次、車輛達4.1萬輛次，較去年農曆新年同期增長520%和240%，口岸入境旅客總數達18.4萬人次，入境車輛達2.4萬輛次，分別是出境方向的1.46倍和1.4倍。其中港澳居民數量超過19萬人次，佔總客流量逾六成。邊檢部門提醒，周二是港澳農曆新年假期最後一日，預計口岸將出現集中出境高峰。