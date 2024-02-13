旅行團遭遺棄越南富國島　750人今明乘包機返台

台灣旅行社年代旅遊前往越南富國島的旅行團，近日遭遺棄並受困當地，團友需自費返台。年代旅遊總經理林大鈞周二（13日）回應指，身在該島的750名旅客均已取得電子機票票號，其中有150名旅客當日中午從越南直飛回台灣，其餘600名旅客周三（14日）將分別乘搭越捷與越竹航空的共3班包機返台。

年代旅遊在除夕及年初一共包機4架次，近800名台灣旅客赴富國島5天4夜旅遊，一人團費5萬元新台幣（約1.25萬港元），最終約750人成行。其中越南WInnER國際旅行社負責在地接待292人，但該旅行社指年代旅遊在出發前一天只付不到十分之一團費，導致該批旅客到當地後沒車、沒導遊，被迫自費720美元（約5,616港元）才能繼續行程。

台媒周二報道，其中18名旅客自行搭機返台，卻被旅行社要求簽下「脫隊切結書」，代表若自行離隊，旅行社將不賠償損失。相關團員已拒絕，擔心沒法索償。林大鈞強調，當初出團前已和WInnER說好採月結制，預定本月26日前付清，但對方卻放謠言並恐嚇客人，非常惡劣，待旅客順利抵台後，將召開記者會闡明。