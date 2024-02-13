龍年掀起年輕人黃金熱　金店日賣逾千根

龍年賀歲黃金在內地引起搶購熱潮，接力傳統買金主力的「中國大媽」，「95後」和「00後」年輕人在今年農曆新年前的淘金潮中異軍突起。上海有金店一天賣出逾千根金條，更有人一口氣買了20多萬元人民幣（約22萬港元）的金飾，買黃金的長龍拐了3個彎。

近日在寧夏銀川一個商場購買黃金的「00後」市民馬奕然表示，她因在社交軟件了解到黃金的保值屬性和多種款式後也開始起意，第一次買了一顆1克的小金珠，現在已集齊項鏈、耳環、手鏈等十多件黃金飾品。她還加了幾個黃金愛好者的微信群，成員介乎300至500人，群友年齡主要在20至30歲，且年齡下降趨勢愈來愈明顯。群成員感嘆，「買再多其他東西不如買黃金」。

上海某金店店長指出，客人以年輕人居多，一天賣出千多條生肖龍金條，每天亦有客人來變現黃金；有些要給金飾編繩的客人，排隊甚至超過兩小時。北京市西城區一家黃金產品銷售門店表示，以創意的龍元素黃金飾品受到年輕消費者喜愛。廣東深圳水貝黃金批發市場的店家則指，平台新上架的龍年黃金手機貼瞬間被搶購一空。