西安門票訂單增逾4倍　大唐不夜城人太多取消演出

農曆新年期間，內地不少景區人流旺盛。湖南省文旅廳周一（12日）公布，農曆新年第3天該省接待遊客逾1,972萬人次，其中省外遊客逾543萬人次，佔近三成。陝西西安秦始皇帝陵博物院等多個景區部分日子門票已售罄，大唐不夜城景區因人流量、車流量趨於飽和，亦取消周一的演出。

湖南全省納入攝像頭大數據監測的文旅單位共952家，監測單位客流為163.82萬人次，統計直報顯示同比增長逾92%。A級景區有572家，監測客流為155.6萬人次，統計監測顯示同比增長81.58%；其中12家5A級景區監測客流為51.84萬人次，同比增長52.29%。銀聯大數據建模分析指，全省遊客人均花費約為580元人民幣（約630港元）。

據大數據監測，春節假期首日西安旅遊訂單同比增長194%，門票訂單量同比增長430%，旅遊搜索熱度環比另上漲294%。西安市公安局周一發布旅遊提示，截至當日傍晚6時，鐘鼓樓廣場、北院門文化風情街、南門周邊、大唐不夜城及大唐芙蓉園景區、小寨商圈周邊，人流量、車流量已趨飽和。上海多個景點亦迎來大客流，臨港地區各景點及周邊車流量周一逾1.6萬輛，主城區人流數逾5.7萬人，部分熱門景點周邊路口採取限制車輛進入的措施。