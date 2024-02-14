華女染甲型H10N5禽流感亡　世衞指人傳人機會低

世衞認為甲型H10Nx禽流感病毒在人與人之間傳播的可能性較低。

世界衞生組織周二（13日）公布，中國國家衞健委於今年1月27日通報一宗人類混合感染甲型H10N5禽流感病毒與甲型H3N2季節流感病毒的確診病例，是全球通報的首宗人類感染甲型H10N5禽流感病毒病例。現有流行病學資訊表明，甲型H10Nx禽流感病毒尚未獲得在人際間持續傳播的能力，所以該種病毒在人與人之間傳播的可能性較低。

世衞表示，患者一名來自安徽宣城的女性農民，年齡60歲以上，有慢性合併症病史。她於2023年11月30日出現症狀，同年12月16日去世。中國衞生當局今年1月22日從患者樣本中分離出甲型H3N2季節流感亞型病毒和甲型H10N5禽流感亞型病毒，同月26日複核檢測確認。

通報指，患者與活禽有過接觸，而對禽類樣本進行H10N5病毒檢測亦證實帶有病毒，經調查和檢測後沒有發現新的疑似人類感染病例。世衞指出，迄今通報的大多數人類感染禽流感病毒都是因為接觸受感染家禽或受污染環境，中國政府已採取相應的監測、預防和進一步控制措施，包括風險評估、加強對當地醫療機構的綜合徵監測、展開流行病學調查、密切接觸者追蹤和監測，以及進行回顧性的篩檢、病例尋找、環境採樣和檢測。