湖北大學搶人才　開300萬人民幣「安家費」

湖北大學近日公布招聘人才，開出優厚薪酬待遇，包括高達300萬元（人民幣，下同，約330萬港元）由國家和省市支持的「安家費」、過渡性住屋以及協助安排配偶工作等。

湖北大學微信公眾號周一（12日）發布人才招聘公告顯示，學校將深入實施人才強校戰略，誠邀各類人才，包括在國內外本學科領域具有崇高聲譽和極大影響力，取得卓越學術成就的院士等大師級學者、專家學者，以及取得優秀研究成果的青年人才。大學要求各類人才年齡一般不超過40至55歲，提供年薪從25萬至100萬元（約27.5萬至110萬港元）不等，科研經費一般從30萬至160萬元（約33萬至176萬港元），最高可達3,000萬元（約3300萬港元），學科急需人才可一事一議。

待遇方面，湖北大學提供人才一卡通「楚才卡」落戶、住房、醫療、出行、金融等20多項優質服務。大學建有附屬幼稚園、小學及中學，為各類人才子女提供「一條龍」式優質教育。據官網介紹，湖北大學是湖北省人民政府與教育部共建的省屬重點綜合性大學、國內一流大學建設高校、國家中西部高校基礎能力建設工程高校。