內地鐵路回程高峰　廣鐵料昨發送逾191萬人次

內地春節假期過半，周三（14日）開始各地鐵路進入返程高峰。據廣州鐵路微信公眾號消息，周二（13日）大年初四，廣鐵集團預計發送旅客191.2萬人次。中國鐵路上海局集團有限公司則指，長三角鐵路返程客流持續增加，周三預計發送旅客245萬人次。

廣鐵集團預計周二發送旅客當中，廣東地區佔116.9萬人次，同比增長60.3%；湖南地區預計發送旅客54.8萬人次，同比增長17.4%。廣鐵集團管內到達客流周二預計高達187.1萬人次，同比增長43.6%。其中，廣東地區預計到達120.4萬人次，同比增長47.6%，廣州南站預計到達30.9萬人次，深圳北站預計到達20.9萬人次。廣鐵集團客運部門負責人表示，從當前售票情況看，周二起探親流、務工流、旅遊流出現重疊，客流主要集中在京廣、滬昆、廣深港、貴廣、杭深、海南環島等線路。

隨着返程客流到來，中國鐵路上海局集團公司管內京滬、滬寧、寧杭、杭長、寧安、合福、杭黃等直通、管內高鐵線路客流激增。鐵路部門周三計劃增開100列直通方向旅客列車、96列管內方向旅客列車，組織143列動車組列車重聯運行。