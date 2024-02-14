網傳殲35模型機登遼寧號航母　或兼用滑躍式起飛

中國自行研製第5代隱形戰機殲35的模型機，近日被拍攝到停放在解放軍海軍首艘航母遼寧號的甲板上，料進行測試。有美國媒體分析，殲35在遼寧號上測試顯示該戰機不僅將成為中國新型電磁彈射型航母的艦載戰機，也可搭載於採用滑躍式起飛設計的兩艘中國現役航母之上。

周二（13日）內地社交網流傳多張遼寧號航母停泊在遼寧大連港口的照片，而在該航母後方甲板上，則停放了一架黑色戰機，從外形判斷應為殲35。美國網媒The Drive周二報道，停泊在港口的遼寧號似乎正在進行計劃中的維修，至於甲板上的1比1艦載戰機模型，主要用於該航母運轉測試。

報道稱，照片顯示殲35似乎已進入下一個測試階段，也就是實際登上航母。外界原認為，殲35是專為擁有彈射起飛／攔阻索回收（CATOBAR）裝置的福建號航母而設，其優點是較採用滑躍式短程起飛／攔阻索回收（STOBAR）的遼寧號及山東號航母，能搭載更重的燃料和武器起飛。但假如遼寧號和山東號要繼續服役很長一段時間，又或福建號出現嚴重延誤，那麼新一代隱形戰機可以在前兩艘航母上執行任務，將有助減少風險。