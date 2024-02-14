過年後海南出島機票緊張　價格升破1萬人民幣

農曆新年期間，內地很多民眾選擇南下，到海南島避寒度假。惟近來有人買回程機票時才發現，離開海南島的機票暴漲至逾1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元），比同路程國際機票貴一半，引發熱議。內媒周三（14日）報道，航空公司建議未提前購票的遊客避免從三亞這個熱門城市直飛，多數情況下從海口、博鰲出發比直接從三亞出發更具可行性，也可先從海口出發到附近城市再轉機。

來自北京的周女士表示，假期最後兩天從三亞回北京的機票幾乎都在1萬元以上，這兩天她一直在刷回程的機票，形容價格愈來愈離譜，「這價格我都可以去趟歐洲了」。另有網民指出，前往三亞時一張機票只需1,000元（約1,100港元），沒想到回程時價格翻了逾10倍。有旅遊平台顯示，以三亞飛上海為例，周五至周六（16至17日）經濟艙的機票幾乎售罄，公務艙機票均在1.4萬元以上（約1.54萬港元）。

海南省周二（13日）發通報回應出島機票緊張的情況，指今年春運海南客流大增，整體同比增長逾30%，春節前進島和節中、節後出島機票供不應求，周二已到達出島客流高峰，預計客流高峰將持續至下周一（19日）左右。周五前至國內主要目的地城市的機票基本售罄，剩餘小量機票主要以高艙位機票為主。目前三亞的寬體機投入已佔21%，三亞鳳凰機場部分機位正在維修，增加運力較困難。主要航空公司正通過海口美蘭機場增加運力，盡可能緩解緊張局面。