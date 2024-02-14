賴清德閣揆潛在人選曝光　政黨色彩濃淡成關鍵

新春期間，台灣副總統、總統當選人賴清德連日到多地祈福、上香及派福袋，稱未來將與地方首長和立委，不分黨派合力建設台灣。台媒周三（14日）報道，賴清德內閣多名潛在人選逐漸浮現，政黨色彩濃淡成關鍵考量。

綜合媒體報道，目前被點名可能成為賴清德政府首任閣揆者，包括行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、屏東前縣長潘孟安、文化部前部長鄭麗君、民進黨前主席卓榮泰，以及賴清德智囊團成員朱敬一。據報民進黨內普遍認為，立法院三黨不過半的情況下，首任閣揆的政黨色彩不能太濃厚；但亦有聲音認為，應選擇政黨色彩濃厚者「直接跟藍白戰鬥」。民進黨團幹事長吳思瑤回應稱，黨內仍要先適應立法院新生態，與藍白陣營磨合後，再考慮內閣人事布局。

賴清德周二（13日）在大年初四，分別到雲林、嘉義、台南，前往斗六新興宮、北港朝天宮等宮廟祈福。他周三上午到屏東東隆宮及玉皇宮參拜，並派發一元新台幣利是，現場排起長龍。他表示，選在初五南下屏東，除了叩謝神恩，也感謝此次選舉屏東鄉親的支持。除民進黨籍立委外，國民黨籍屏東市長周佳琪也在玉皇宮全程陪同。