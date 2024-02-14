內地去年平均氣溫10.71℃　1951年以來最高

中央氣象台周三（14日）繼續發布大風藍色預警和大霧黃色預警，冷空氣持續發力，長江中下游及以北地區有大風降溫。內媒引述中國氣象局日前發布的《中國氣候公報（2023年）》顯示，去年全國平均氣溫10.71℃，較常年偏高0.82℃，為1951年以來歷史最高。

公報顯示，去年全國平均高溫日數較常年偏多4.4天，為1961年以來第二多；極端高溫事件為歷來第四多，127個國家站日最高氣溫突破或持平歷史紀錄。去年全國平均降水量615毫米，比常年偏少3.9%，為2012年以來第二少。六大區域中，華北、東北和西北降水量偏多，長江中下游、西南和華南降水量偏少。國家氣候中心副主任賈小龍指出，國家氣候中心最新氣候變化監測表明，去年為全球有氣象紀錄以來的最暖年份，自去年5月赤道中東太平洋發生一次中等強度的厄爾尼諾事件，預計將持續至今年春季。

中央氣象台預計周三至周四（15日），長江中下游及其以北地區將自北向南先後出現4至6級偏北風，冷空氣影響期間長江以北大部地區氣溫普遍下降4至8℃，部分地區降溫10至12℃。新疆北部周三至周六（17日）將有一次較強降雪過程，局部地區有大暴雪甚至特大暴雪。天津、河北、廣西等地部分地區周三有大霧，其中河北東南部有能見度不足500米的濃霧。