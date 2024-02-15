台海巡驅趕陸漁船首釀2死　陸委會稱將通報調查結果

台灣海巡艇周三（14日）在金門附近海域發現一艘大陸籍快艇越界捕魚，追逐期間4名大陸快艇船員墮海，其中2人死亡，大陸國台辦強烈譴責。台海巡署表示，過去曾出動驅趕越界捕魚的大陸漁船，僅爆發衝突並未造成傷亡，今次有人死亡屬首例。台灣陸委會主委邱太三周四（15日）表示，有調查結果後將通知陸方。

邱太三周四出席行政院新春團拜時表示，陸委會跟海巡署都保持跟對岸一定的聯繫，也即時讓他們知道相關情況。他提到，對岸一定會關切大陸人民越界到金門捕魚所發生的事，新聞稿已說得很清楚，希望台方有調查結果能提供給他們。海巡署已將相關情況報請檢察官指揮，相信調查一段時間後會有結果。

事發後，台海巡署強調一切皆依法行政，已將涉案人船帶回金門海巡隊調查，並報請金門地檢署指揮偵辦。台方透過渠道聯繫大陸死者家屬協助處置，海巡署將配合地檢署調查，釐清有沒有執法過當。大陸官媒前總編輯胡錫進則批評，無論漁業的事是甚麼規則，台方做法引發的這一結果都不可接受。

據統計，台灣去年1至9月共驅離652艘大陸漁船，並扣留20艘，合計裁罰1,375萬元新台幣（約342萬港元），另驅離7艘大陸違法盜沙船。