內地鐵路昨發送1424.5萬人次　創春運單日新高

周四（15日）是大年初六，春節假期過半，春運也整體過半。內地各地旅遊、探親、務工等客流疊加，鐵路客流持續走高，周三（14日）全國鐵路發送旅客1,424.5萬人次，創春運單日旅客發送量新高，全國鐵路進入返程客流高峰。

全國鐵路周四預計發送旅客1,520萬人次，計劃加開1,284列旅客列車。根據鐵路12306平台預售票情況，當日北京、廣州、成都、西安、重慶、武漢、上海、南京、杭州、鄭州等城市出發客流較多，到達客流則以北京、上海、廣州、成都、深圳、武漢、杭州、西安、重慶、鄭州等城市較多。

交通運輸部表示，周二（13日）全社會跨區域人員流動量逾3億人次，環比增長5.9%，比去年同期增長18.2%，比2019年同期增長25.8%，預測返程客流將在周六和下周六（17和25日）出現雙高峰。數據顯示春運節前15天，即上月26日至本月9日全社會跨區域人員流動量達31.1億人次、日均20,721萬人次，較去年同期增長12.5%，較2019年同期增長6.2%，創歷史同期新高。