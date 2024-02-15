北約促美眾議院撥款援烏　否則華將妄為

美國國會就立法撥款角力，共和黨控制的眾議院拒絕通過由參議院提出、包括援助烏克蘭的一籃子法案。北約秘書長斯托爾滕貝格周三（14日）敦促美國眾議院通過法案，強調若俄羅斯贏得俄烏戰爭，中國將更加膽大妄為。

斯托爾滕貝格接受英國傳媒採訪時強調，美國眾議院同意支持烏克蘭是對自身安全的投資，歐洲和加拿大援助烏克蘭總和已超過美國。若俄羅斯總統普京在烏克蘭戰場獲勝，將向其他獨裁領導人發出「使用軍事力量會得到想要東西」的信號，令世界變得更危險和北約更脆弱。他又稱「今日烏克蘭，明日可能是台灣」，北京正密切關注烏克蘭發生的一切。

斯托爾滕貝格周三在比利時北約國防部長會議前指，預計今年將有18個北約成員國有望達成國防開支佔本地生產總值（GDP）2%的目標，數量創紀錄，更比2014年增加6倍，呼籲其他13個成員國跟上。對於美國前總統特朗普揚言，鼓勵俄羅斯對不繳付會費的北約成員國為所欲為，斯托爾滕貝格認為批評成員國繳費不足固然有理，但也不應該破壞北約威懾力量的可靠性。