大陸漁船2生還者情緒激動　台調查進度緩慢

台灣海巡艇周三（14日）在金門附近海域發現一艘大陸籍快艇越界捕魚，追逐期間4名大陸漁民墮海，其中2人死亡，外界憂慮事件升級為兩岸政治議題。台媒周四（15日）報道，餘下2名生還漁民仍在海巡隊錄口供，由於他們說的是四川腔與貴州腔的普通話，盤問進度緩慢，海巡未確定何時移送他們，金門地檢署僅能口頭指揮辦案，還將向海巡執法人員等人錄口供，看看死者家屬會否提告。

兩岸紅十字會均未接到上級的協助指示，但金門紅十字會人員私下建議，將2名溺斃的漁民以海難事故來處理，而非越界捕魚，希望加快速度，讓他們盡快魂歸故里得以安息。但台灣檢方認為，要依正常流程與渠道處理。相關人士指大陸漁民越界，通常由海巡偵訊後移送，交金門地檢署複訊，如有必要將申請羈押在金門監獄，一般要等到判決出爐，但刑期很輕，通常是3至5個月，不會超過1年。

據報道，2名生還漁民目前是以證人身份來收容，由於他們有濃厚鄉音，加上情緒激動，與海巡人員雞同鴨講，甚至聽不懂彼此說甚麼，讓相關人員很頭痛。4名漁民水性不佳，據指其中一名30歲死者落海已立即獲救，惟仍告不治；較資深的船長在翻船後被壓在船下，要出動潛水員才找到他，檢方澄清4人並非偷渡者。