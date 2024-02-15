英外相紅海台海混為一談　華堅決反對

聯合國安理會周三（14日）就也門局勢舉行會議，中國常駐聯合國代表張軍再次呼籲也門叛軍青年運動停止襲擊商船，並強調任何國家不得曲解、濫用國際法和安理會決議在紅海製造緊張局勢。中國駐英國使館發言人周四（15日）則表示，堅決反對英方將紅海和台灣海峽混為一談。

張軍表示，近期紅海局勢不斷升級，特別是有關國家對也門採取軍事行動加劇紅海水域安全風險，同時嚴重衝擊也門政治進程。他強調，安理會從未授權任何國家對也門使用武力，中方希望也門各方以人民利益為重，堅定推進政治進程，取得最終成果。他又指，也門問題的政治解決跟地區環境密切相關，擺在各方面前最緊迫的任務是立即推動實現加薩停火。

英國外相卡梅倫日前將紅海和台灣海峽混為一談，聲稱將敦促中方支持有關地區的航行自由。中國駐英國使館發言人周四回應稱，英方把紅海和台海混為一談是完全錯誤的，中方堅決反對任何國家以航行自由為名在台海地區製造事端，損害中國主權和安全。至於紅海，中方主張維護國際航道安全，不願看到局勢緊張升級，希望有關各方發揮建設性的作用。