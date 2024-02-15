台網紅直播柬埔寨探險涉造假　警公開涉案道具

台灣直播主「晚安小雞」日前獨自前往柬埔寨西港詐騙園區探險，稱遭帶走凌虐後脫險，惟他被質疑自導自演。柬埔寨警方周三（14日）將他拘留，認為其影片故意損害該國形象聲譽，周四（15日）在西港警察局召開記者會，詳細說明案件，並展示其拍攝造假影片的道具。柬媒報道指，除了晚安小雞，另一台灣網紅「阿鬧」亦落網。

《柬中時報》引述警方消息報道，晚安小雞所發布的影片內容都是造假的。警方調查發現，他從入境柬埔寨機場時便故意製造話題，故意引導網民對柬埔寨產生誤解。報道釋出的最新照片可見，晚安小雞戴着黑帽遮住被剃過的頭髮，單手被戴上手銬，盤腿席地而坐。力挺他的阿鬧則跪在其身邊，雙雙被銬在一起，一同拿起晚安小雞直播逃跑時所穿的破衣。周四的記者會上，晚安小雞及阿鬧戴上手銬狼狽現身，現場擺放了許多鬼娃面具、拍片用的道具衣服、軍裝、假槍、理髮器，以及用來冒充鮮血的紅色液體等工具。

台外交部發言人劉永健周四表示，外交部及駐外館處均未接獲當事人及其家屬聯繫尋求協助。有關當事人遭到柬埔寨警方逮捕及後續情況，外交部尊重該國警方及司法單位的調查與審理。相關駐外館處亦會協助確保台灣民眾在當地接受到公平司法程序及合理對待，並將提供必要協助。