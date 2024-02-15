台金門人憂慮　陸或不承認禁限制水域線

春節期間金門海域發生台灣海巡巡防艇驅離大陸漁船而釀成的傷亡事件，消息令本已緊繃的兩岸關係雪上加霜。有金門人士擔心大陸不承認金廈間的「禁限制水域線」，將成為民進黨總統當選人賴清德就職後的挑戰。金門縣長陳福海透過幕僚表達遺憾，縣府後續將提供人道關懷與行政協處，但因執法單位還在調查，不便表達過多意見。

禁限制水域線與海峽中線一樣，是台海兩岸的默契之線。大陸科研船、海事公務船甚至軍艦都很遵守，不會輕易跨越。金門縣政府密切關注對岸會否作出報復行為，金門縣官員周四（15日）上午走訪金門縣漁會，提醒漁民要互相節制、低調行事，避免再出現擦槍走火。一向直言不諱的國民黨金門立委陳玉珍說，金廈兩岸一水之隔，民生、經濟關係緊密，有必要建立良好的溝通管道，雙方都要更有智慧處理問題、減少憾事發生，她希望事件不會影響兩岸關係。

台媒引述兩岸知情人士稱，國台辦周三（14日）發出強烈譴責，源自民進黨政府日前突襲式禁止旅行團赴大陸。漁船翻沉事件再度牽動兩岸敏感神經，國台辦發言人朱鳳蓮周三發言兩度提及「民進黨當局」，劍指賴清德。知情人士指如今兩岸沒有互信，以前類似事情可透過管道溝通，通常許多事都可大事化小、小事化無。但現在兩岸失聯，眼見網民群情激憤，大陸官方也要適時表現「硬氣」，加上綠營側翼火上澆油，讓已經結冰的兩岸關係更加雪上加霜。