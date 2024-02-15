海巡署權力漸大　恐增擦槍走火風險

台灣海巡署隸屬海洋委員會，負責海域及海岸巡防，並執行查緝走私槍械、貨物、毒品及非法出入境等治安任務。立法院去年三讀通過《海岸巡防機關器械使用條例》部分條文修正案，減少海巡人員執法時開槍限制，甚至賦予海巡署長「開炮權」，令人憂慮增加擦槍走火風險。

海巡署素有「第二海軍」之稱，戰時納入作戰序列，不缺乏重型武器裝備。部分艦隻戰時可加裝反艦導彈、近迫武器系統等裝備，參與水面作戰任務。噸位較大的艦隻更配備艦炮、火箭彈系統等。海巡署設有特勤隊，負責海上反恐及維護海岸安全工作。海巡署特勤隊去年以更新衝鋒槍名義，瞞天過海採購突擊步槍，令人質疑是否違規採購。

過往曾多次發生大陸漁民挾持登船盤查海巡人員事件，甚至把他們載往大陸，其中2004年有兩名海巡人員劫持往福建寧德市，經雙方有關單位協商後獲釋。新竹海巡隊2015年調停涉及台籍與大陸漁船的撞船糾紛時，3名海巡人員登上大陸漁船後船長突然掉頭返航，海巡人員鳴槍示警無效。海巡署派出7艘船及特勤隊攻堅救回海巡人員，並扣押9名大陸船員，整個過程共開了14槍。同類事件曾多次發生，令人懷疑海巡人員是否訓練不足。