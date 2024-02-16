台查旅行團遭遺棄風波　年代旅遊恐遭停牌

台灣旅行社年代旅遊被指積欠在地接待旅行社費用，導致292名報名參加越南富國島旅行團的旅客遭遺棄並受困當地，與地接社互數不是。台灣交通部長王國材周四（15日）表示，年代旅遊沒有把行程安排好，非常不負責任，可罰1萬至5萬元新台幣（2,500至1.25萬港元），最重可勒令停業3個月。

年代旅遊周三（14日）晚發聲明指，事件起因為地接社WInnER不滿客人反映餐食為冷凍魚，改口要現收團費，恐嚇客人不現場刷卡付款就遺棄他們。聲明強調，年代旅遊也是受害者，此事重創其商譽，將向WInnER提告，並請求台外交部、越南辦事處共同討回旅客權益。WInnER周四凌晨回應稱，遺憾年代旅遊總經理林大鈞仍持續抹黑，目前只希望對方付清款項。

王國材周四批評年代旅遊不負責任，收了旅客的錢，簽證、機票和住宿都沒有處理好，把人遺棄在境外導致旅程中斷，可依《發展觀光條例》開罰，已要求觀光署處理。他強調，觀光署會跟旅行業品質保障協會聯絡，協助民眾索償，即日開始處理。交通部觀光署副署長林信任稱，該署已開展行政調查，結果出爐前年代旅遊不得再接客，越方亦已介入調查。