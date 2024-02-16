台醫生老化平均年齡51.5歲　兒科缺人嚴重

台灣「醫師公會全國聯合會」近日發表統計，全台醫生平均年齡為51.5歲，年齡最大為105歲，相當驚人。台灣兒科醫學會同時發現，兒科駐院醫生招募不易，每年表定130人，但預計今年8月1日截止時最多招募90人。

據該會登錄資料顯示，台灣醫生平均年齡最高的前三科別為婦產科（54歲）、家醫科（54歲）和眼科（53.7歲）；最年輕為急症科（46.9歲）、放射腫瘤科（46.9歲）、麻醉科（48.2歲）。內、外、婦、兒、急5大科，除了急症科，其餘平均年齡均超過50歲。台衞福部醫事司長劉越萍指出，醫生沒有退休年齡限制，但為確保其醫療專業能力，衞福部持續與醫師公會溝通，目前透過每6年一次繼續教育，確保醫生仍可提供正確醫療服務。

對於醫生年齡偏高會否令醫學界出現斷層，該會理事長周慶明表示，每年固定1,300名醫學系學生考取醫生執照，而每年醫生死亡人數低於上述數量，這正是老醫生愈來愈多的主因，目前全台醫生約5.5萬人，真正令人擔憂的是各科別醫生嚴重不均。以兒科醫生為例，少子化造成客源銳減，讓年輕醫生鮮有將兒科列為主要目標。