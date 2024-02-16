台網紅柬埔寨詐騙園區拍片造假　判囚2年

台灣直播主「晚安小雞」日前獨自前往柬埔寨西港詐騙園區探險，涉自導自演遭虐打的劇情，與另一網紅「阿鬧」同告落網。柬媒周五（16日）報道，西哈努克省初級法院法官裁定，晚安小雞和阿鬧犯有煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約7,700港元）。

西哈努克省省長郭宗朗周四（15日）在省警察局召開記者會詳細說明案情，指晚安小雞等人早在上月開始策劃赴柬拍攝造假影片，抵埗前已寫好劇本，周日（11日）抵達金邊國際機場，隨後乘的士前往金邊多地，包括一間醫院。郭宗朗指出，晚安小雞等人原計劃在醫院拍片，但因不符預期而放棄，改到一間廢棄酒店卻也無法拍攝，遂往西港拍攝闖入詐騙園區的造假影片，原計劃之後去暹粒繼續拍片。

晚安小雞和阿鬧在記者會上下跪求原諒，希望柬埔寨當局給他們機會，利用自身流量拍攝真實的柬埔寨，讓網民知道當地治安非常好，並不是國際媒體報道的那樣負面。郭宗朗則指二人犯下嚴重錯誤，根據柬埔寨法律規定，必須承擔法律責任。二人被移送法辦後，要待刑滿才能驅逐出境。郭宗朗強調，今次事件非常嚴重，不能只是批評教育，否則會有其他人繼續捏造類似假象抹黑柬埔寨。