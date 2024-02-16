新能源車離海南渡輪票難求　有車主一等6天

內地春節假期臨近尾聲，遊客開始返程，惟有前往海南避寒度假的旅客近日卻面臨出島困難的窘境，除離開當地的回程機票售價暴漲至逾1萬元人民幣（約1.1萬港元），自駕遊旅客的返程渡輪船票亦一票難求。其中有新能源車車主等候上船時間長，有人已經等了6天。當地預計，出島客流高峰將持續至下周一（19日）大年初十。

海南出島自駕車需通過「瓊州海峽輪渡管家」、「鐵路輪渡」微信公眾號預先購票，惟周四（15日）上述兩個平台搜尋結果顯示，秀英港、新海港的新能源車出島船票直至本月底已售罄，海口南港的新能源車出島船票也基本售罄。有車主表示，早知出島票難求，就不選擇開新能源車來。有航運公司工作人員表示，新能源車在高溫暴曬或充電不當等情況下，極易自燃起火，並釋放有毒氣體，恐嚴重破壞船隻，威脅船上人員生命安全。海南省交通運輸廳、海南海事局去年底要求，新能源車登船後應在劃定區域內集中停放。船公司也根據實際情況，每航次載運新能源車的數量不超過船舶載車定額的10%，且總數不超過18輛。

針對新能源車出島難問題，海口市交通港航局周四表示，周四至周六（17日）每日預約出島小車均超2萬輛，預計每日運送出島旅客約10萬人。當地增開加班班次和新能源車運輸專船班次，確保新能源車運輸專船班次每日不少於3班，同時每天早上及晚間兩個時段增售新海港和秀英港出島私家車船票。

此外，為緩解春運返程航班緊張等相關問題，國家民航局日前已同意增加海南運力。周三（14日）海口美蘭國際機場增加寬體機投放10架次，達到100架次。三亞鳳凰國際機場上周六（10日）至周六計劃執行航班2,974架次，預計運送旅客逾63萬人次。該機場積極協調航空公司增加多個重點客源地航線運力投放，多家航空公司分別更換寬體機型執飛三亞航線。