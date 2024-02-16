內地軍民融合企業　遭境外網絡間諜入侵

中國國家安全部周五（16日）在微信發文稱，近年境外網絡間諜藉重要單位安全防範不到位、工作疏忽、貪圖便利等機會，持續通過各種方式，攻擊中國境內重點要害單位、部門、企業的資訊系統，並建立隱蔽傳輸通道，持續竊取重要敏感數據。文中列舉多家企業和廠家因系統出現安全漏洞、導致「門洞大開」的案例。

文中指出，國家安全機關近期工作發現，某軍民融合企業包括辦公平台在內的多個系統，因為軟件更新不及時，遭境外網絡間諜發現，並利用漏洞入侵、植入木馬病毒，竊取了企業重要生產業務數據及客戶資訊，危害中國軍事裝備技術發展，進而威脅軍事安全和科技安全。另有郵件系統廠家運維人員為了貪圖便利，經常在電腦上記錄客戶的帳號密碼和系統管理員帳號密碼。境外網絡間諜對其電腦進行網絡攻擊，竊取當中的客戶帳號密碼表，進而對上千家重點要害單位郵件系統實施竊密。

此外，某大型國有企業莫名存在加密流量在凌晨傳輸到境外的可疑情況，經偵查證實為境外網絡間諜以該公司網絡出口設備、內網閒置設備為跳板，滲透到該公司核心內網，持續竊取重要數據。分析發現，該國企早前測試網絡系統，布設了一台測試設備，測試結束後卻未及時將該設備下線，令境外網絡間諜有機可乘。