寒潮襲內地或降溫逾20℃　多地景區緊急關閉

中央氣象台周五（16日）預計，周六至下周四（17至22日）寒潮天氣將影響內地大部分地區，局部地區氣溫降幅可逾20℃，最低氣溫0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。新疆阿勒泰、塔城、伊犁河谷、南疆西部山區等地周五至周六有大到暴雪，局部地區有特大暴雪。受暴雪影響，多地景區緊急宣布閉園。

受寒潮天氣影響，內地大部分地區氣溫周末將自北向南先後下降6℃至12℃，部分地區如新疆北部降溫12℃至18℃，內蒙古、東北地區以及華中等降溫可逾20℃。西北、華北、東北、黃淮、江淮、江漢、江南等地將出現降雪或雨轉雪，陝西、山西、河南、山東等有大到暴雪；河南、湖北、湖南、貴州將自北向南出現凍雨；黃淮南部、江漢、江淮、江南中北部等地有中到大雨，局部地區暴雨，並伴有雷暴、短時強降水等強對流天氣。

新疆喀納斯景區各區域周四（15日）凌晨起普降大雪，平均降雪量達25厘米以上。喀納斯景區公安局交警大隊已對景區道路實行交通管制，全域禁止在滑雪場規定的範圍之外滑野雪。泰山周三（14日）至周四突降大雪，為保障遊客安全，景區宣布周四起暫時關閉，周五起部分遊覽路線繼續不開放，部分重開。