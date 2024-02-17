涉大巨蛋案6名官商　延長出境限制8個月

台灣台北市財政局前局長李述德、遠雄集團實際負責人趙藤雄因涉大巨蛋案，被控違反證券交易法，台北地方法院2022年10月一審分別判兩人9年及7年徒刑，案件正上訴至二審。由於兩人早前限制出境出海日期將到期，台灣高等法院裁定自下周一（19日）起，延長限制出境、出海8月。

俗稱台北大巨蛋的台北文化體育園區室內體育館，2003年招標，2006年由遠雄集團與台北市政府簽約建造，之因遠雄集團被指未按圖施工，且存在多項安檢漏洞，2015年被勒令停工。台北地院前年一審宣判時，除上述兩人外，新北市議員周勝考被判10年有期徒刑、營建署前城鄉發展分署長洪嘉宏被判8年2月有期徒刑，台灣建築中心前執行長許銘文、遠雄建設副總許自強均無罪。案件其後上訴至高等法院，期間6人一直被限制出境。而最近一次高等法院裁定各人限制出境為去年6月19，限制期到下周日（18日）屆滿。

台灣高等法院認為6人所涉貪污治罪條例等罪，都屬最輕本刑為5年或7年有期徒刑重罪，而重罪常伴有逃亡的高度可能性，且他們或曾為中高階公務員、或為民意代表、或為企業負責人及中高階主管，具有一定的資力及人脈，有逃亡境外能力，有相當理由可認有逃亡出境之虞。