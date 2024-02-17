外籍人員受指使盜挖保護物種　落網後遭驅逐出境

國家安全部周六（17日）發布一宗非法盜採重點保護物種，並向境外傳輸的案件，涉案外籍人員落網後，被驅逐出境。當局調查發現，涉案人員受境外機構指使盜挖上千種野生植物物種標本和種子樣本，以非法渠道運往境外近2,000次，交易近百萬元人民幣，非法獲利數十萬元人民幣。

2020年4月，有群眾向國家安全機關舉報，指某國家級自然保護區內有外籍人員非法挖掘採集中國重點保護物種。相關部門核查處置，將正在自然保護區內盜採珍稀野生植物的外籍人員當場逮捕。涉案人員落網後，對上述行為供認不諱。國安部強調，此案揭露出境外部分別有用心的機構和人員，針對中國進行珍稀物種非法採集，進而威脅其生態安全的敵情。

國家安全機關調查發現，與該外籍人士聯絡的「買主」長期在境外，聯絡管道隱密，通過境外遙控，境內犯案的模式進行。該外籍人員在收到境外遙控的訊息後，假借旅遊名義，自2011年開始先後數十次赴四川、雲南等地的數十個自然保護區和景區，盜採植物。涉案人員再以虛設公司或組織的名義，在網上聯繫非法速遞中介，寄送植株或種子包裹，逃避檢查。當局發現涉案人員在9年時間內共違法向境外寄遞上百種各類珍稀野生植物，導致中國大量特有的生物資源流失海外。