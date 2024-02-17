內地新一輪寒流天氣　中東部最高降溫20℃

內地受寒潮侵襲，中央氣象台周六（17日）連續發布寒流黃色預警、強風藍色預警和沙塵暴藍色預警，中國氣象局啟動寒流、雨雪三級緊急應變。自周六至下周四（22日），新一輪寒流天氣將影響內地，中東部大部分地區將降溫10至18℃，局部氣溫降幅可達20℃以上。

中央氣象台預測，內地未來一周大部分地區有明顯雨雪天氣，氣溫起伏劇烈，如坐過山車。其中陝西、山西、河南、山東等地有暴雪，局部地區有大暴雪；河南、湖北、湖南、貴州將先後出現凍雨；江淮、江南中北部局地有暴雨。自周六至下周四，新疆、內蒙古、西北地區東部等地氣溫將下降12至18℃。下周五（23日）前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部、江西北部至湖南南部、貴州南部一帶。

受冷空氣強風影響，預計周六至下周日（18日），新疆東部及南疆盆地、內蒙古中西部、甘肅北部、寧夏大部、陝西西北部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，局部地區將有沙塵暴。農業農村部周五（16日）發布消息，將緊急部署安排節後寒潮天氣防範應對工作，其中提到加強生產和市場運行動態監測，研判市場缺口，提前做好應急預案；及時發布供求訊息，合理引導蔬菜上市檔期及畜產品水產品出欄出塘，促進均衡供應等。