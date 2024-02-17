「旅遊過年」成新趨勢　廣東日均消費規模全國第一

周六（17日）是內地春節假期最後一天，今年假期期間旅遊娛樂消費水平大增，當中廣東省日均消費規模位居全國第一，同比增長36%，較2019年增長超155%。其中廣州生活服務日均消費規模年增38%，居全國城市第5；深圳消費規模則較去年同期37%，位列全國城市第六。

今年春節愈發多人選擇「旅遊過年」，數據顯示，旅遊消費規模較2019年及去年同期均顯著增長，而其中家庭親子客群的住宿訂單年增超過七成。多地旅遊市場持續蓬勃，四川省文旅市場持續升溫，截至周四（16日），該省納入統計的833家A級旅遊景區，接待遊客537.6萬人次，實現門票收入約6,253萬元人民幣（約6,872港元），同樣較2019年及去年同期呈上升趨勢。湖南省、黑龍江哈爾濱和廣東省於春節期間亦深受遊客歡迎。

此外，餐飲行業同樣成為遊客消費主力，如廣州地區多人堂食套餐訂單量較去年增加逾180%，粵菜、川菜、湘菜均為堂食消費熱門選擇；西湖景區亦人氣爆棚，鄰近的杭幫菜館受熱捧，西湖醋魚、叫花雞、東坡肉、龍井蝦仁等特色杭幫菜點單率極高，有老字號東坡肉日均銷量達2,000塊以上，西湖醋魚則日均達1,000條以上。

夜經濟同樣為春節消費增添助力，各地推出龍年燈光展、主題光影騷等夜遊項目。數據顯示，全國夜間消費規模佔比約53%，較去年同期成長48個百分點，北京、青島、南京、杭州、上海等地均為「夜間遊玩」熱門地點。除旅遊外，觀看電影同是今年春節的大熱趨勢，大量觀眾隨春運客流前往二線及三四線城市，形成「返鄉觀影」和「邊遊邊看」等新趨勢，包含預售在內，今年票房已突破100億。