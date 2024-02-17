內地春運客流高漲　全國鐵路連續3天刷新高

國家鐵路集團有限公司周六（17日）表示，全國鐵路周五（16日）發送旅客1,528.8萬人次，連續3天刷新春運單日旅客發送量歷史新高，預計周六（17日）即內地春節假期最後一天，全國鐵路預計發送旅客1,620萬人次，安排加開旅客列車2256列，鐵路春運安排再創新高。

長三角鐵路周六迎來返程客流最高峰，當日預計發送旅客266萬人次，計劃增開568趟客運列車。其春節前和期間的客流均較2019年同期增幅明顯，其中阜陽、蚌埠、合肥、安慶、徐州、連雲港等地自周三（14日）起，客流明顯增加。鐵路上海站周六迎來客流最高峰，預計當天到達旅客75.4萬人次，刷新該站單日旅客到達量歷史紀錄，到達列車共812列。而多地車站根據客流增加情況，多排人員在售票大廳、候車室等地引導人流。

另一方面，海南省海口市周五因受大霧停航影響，海口三港各待渡車場飽和，待渡車輛約4,500輛。周六預約出島汽車總數約為2.02萬輛，截至上午9時，已有約5,200輛出島，仍有1.5萬輛等待出島；海口三港車場依然飽和，約6,200輛車待渡，港口正全力疏運中。