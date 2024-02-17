台注銷13名逃犯護照　促盡快緝捕返台執行

台灣最高檢察署周六（17日）發布消息稱，為緝捕判決確定案件外逃人犯，繼日前注銷10大重刑外逃人犯的護照，周六再注銷何存秀、梁成金等13名潛逃境外的逃犯護照。當局強調要讓其無法逍遙海外，落實公平刑罰執行。

名單顯示，國寶集團總裁朱國榮涉犯證券交易法，於法院審理中外逃海外，棄保金額5.17億元新台幣（約1.3億港元），涉及6宗案件，由台灣高等法院等發布通緝中。台北地檢署、台灣高等檢察署日前均函請法院，並轉請外交部領事事務局廢止、注銷朱國榮護照，最高檢察署周六函請調查局及刑事局盡快緝捕到案。

其餘逃犯包括因犯貪污治罪條例並外逃福建廈門的何存秀，早已被判囚17年10個月；犯殺人罪並外逃澳門的施宜璋，目前已被判囚16年4個月。另包括犯殺人等罪名並外逃香港的賴彥翰，台法院已判囚11年2個月；同樣犯殺人罪並外逃香港的顏定豐，早已判囚10年6個月等。當局將持續清查下一波判決確定外逃要犯名單，並由執行案件的各檢察機關發函領務局廢止、注銷護照，盡快緝捕逃犯返台執行。